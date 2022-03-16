Abone Ol

Amanoslar’da PKK’nın mühimmat depoları bulundu

Hatay’da Amanoslar kırsalında terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 3 depoda rekotatar mühimmatı, 4 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ve 3 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Amanoslar’da PKK’nın mühimmat depoları bulundu

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, PKK-KCK/PYD-YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Amanoslar kırsalında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yapılan Eren Kış-2 Şehit Jandarma Er Hasan Akpınar Operasyonu kapsamında 3 depo tespit edildi.

Depo içerisinde PKK/KCK terör örgütüne ait 1 adet roketatar mühimmatı, 4 adet EYP düzeneği, 2 adet fünye, 3 kilogram amonyum nitrat, 1 adet piknik tüpü, 4 adet M-16 piyade tüfeğine ait kütüklük ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi. (İHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cumhuriyet Hatay PKK PYD şehit Terör terör örgütü