Amedspor-Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli serbest
Diyarbakır'da, 25 Eylül'de oynanan Amed Sportif Faaliyetler ve Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır Stadyumu’nda, 25 Eylül günü TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin provokasyon içerdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’nca soruşturma başlatıldı.
Polis kamerasıyla tespit edilen 6 kişi, gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.