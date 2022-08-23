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Anadolu Otoyolu’nda trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Yayınlanma: 15:17 - 23 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Anadolu Otoyolu’nda trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu Korutepe Tüneli’nde, 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Hasarlı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapandı.

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Kaza yerine gelen Karayolları ve polis ekipleri, trafik akışını kontrollü sağlarken, yolda araç kuyrukları oluştu.

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Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü. AA

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