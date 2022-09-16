Aniden alev alan yat küle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 12 metrelik yatta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının diğer teknelere sıçramaması için açığa çekildi. Söndürme çalışmalarının yapıldığı yat küle döndü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Plajı koyunda demirleyen 12 metrelik İstavrit isimli motor yatta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Lüks motoryatların arasında bulunan yata önce bölgedeki denizciler yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti.

Yangın büyüyünce alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yat açık denize çekildi. Yerli ve yabancı turistlerle teknelerle günübirlik tura çıkan turistlerin korku dolu gözlerle izlediği yangını söndürmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri ile özel bir yangın söndürme teknesi müdahale etti. Teknede kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yaklaşık bir saat boyunca denizin ortasında yanan tekne söndürüldü. Ardından tekne Kumbahçe iskelesine çekilerek yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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