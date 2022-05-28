Aniden bastıran sıcaklar Denizli’de asfaltı eritti
Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kara yolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler oldu, ayakkabılar asfalta yapıştı.
Denizli’de mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu.
Denizli’yi Antalya ve Muğla’ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkiinde sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler meydana geldi.
AYAKKABILAR ERİYEN ASFALTA YAPIŞTI
Kara yolunun Şahin Tepesi mevkisiyle Cankurtaran Mahallesi arasında 5 kilometrelik bölümdeki erimeler nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlarını zifte bulaştırmamak için yolun kuru bölümlerinden gitti.
Asfaltta yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.
“AĞUSTOS AYINDA NE OLACAK KİM BİLİR?
Aracıyla Tavas ilçesinden Denizli merkeze giden Hüseyin Irmak, “Asfalt eridiği için yol kenarında durup aracımı kontrol ettim. Yan tarafları zift olmuş. Mayıs ayında asfalt eriyor. Ağustos ayında ne olacak kim bilir? Küresel ısınma sonucu sıcaklar arttı. Aşırı sıcaktan asfaltın büyük bölümü eridi” dedi. (DHA)