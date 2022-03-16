Ankara’da 5 milyon 920 bin kaçak makaron ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda, toplam 5 milyon 920 bin kaçak makaron ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen saha araştırması ve istihbarat çalışması sonucu Ankara’nın Altındağ ilçesindeki adresin, yasa dışı sigara üreticileri tarafından depo olarak kullanıldığı tespit edildi. İzlemeye alınan depodan bazı kişilerin ellerinde büyük poşetlerle çıktığı görüldü.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılarının depo olarak kullandığı adrese operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada, 5 milyon 920 bin boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı. DHA

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