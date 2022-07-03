Ankara’da dehşet! Kayınbabasını kalbinden bıçakladı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve gelen Fatih K., kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Eşi Güleser K.’yı ise yaraladı.

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Olay, Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci katında bulunan dairede meydana geldi. Bir süre önce Güleser K. eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti.

Dün akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Fatih K. 2 çocuğunu almak istedi. Bu duruma tepki gösteren Güleser K. ile Fatih K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavga dönüşmesi sonucunda Fatih K. yanında bulundurduğu bıçak ile eşi Güleser K.'yı bacağının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Evde bulunan kayınbaba Gazi Akkaya ise duruma müdahale etmek istediği sırada damadı Fatih K. tarafından kalbinden bıçaklandı. Akkaya, damadının peşinden koştuğu esnada aldığı darbeler sonucun da apartmanın önünde yığıldı.

Fatih K. ise olay yerinden kaçarken kayınbabası Akkaya'nın otomobiline zarar verdi. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gazi Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Güleser K.'yı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaçan Fatih K.'yı kendi evinde yakaladı. (İHA)

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