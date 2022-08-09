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Ankara’da metrelerce yüksekten düşen paraşütçü hayatını kaybetti

Ankara'nın Ayaş ilçesi Ayaş Paraşüt Tepesi'nden tek başına havalanan paraşütçü, kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

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Ankara’da metrelerce yüksekten düşen paraşütçü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Ayaş Paraşüt Tepesi’nden tek başına havalanan Cengiz Gültekin (44), kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen uçuş kazası sonrası Gültekin’in cansız bedeni uçuş kulesine giden yolda sırt üstü yatar halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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