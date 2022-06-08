Ankara’da sağanak: Cadde ve sokaklar suyla doldu, ev ve iş yerlerini su bastı

Ankara'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu; ev ve iş yerlerini su bastı, araç sürücüleri yollarda mahsur kaldı.

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Başkent’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Çankaya ilçesinde cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Bazı iş yeri ve evleri de su bastı.

Çok sayıda araç sürücüsü, su birikintilerinden geçerken yolda kaldı. Bazı araçlar da alt geçitlerde mahsur kaldı. Yarım metreyi aşan su birikintisi nedeniyle toplu taşıma araçları ve bazı araçların içi suyla doldu. (DHA)