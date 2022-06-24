Anne-oğlu öldürülüp kuyuya atan şahsın cezası belli oldu!

Kars'ta, Figen ile oğlu Mert Muhammet Karadağ'ın öldürülerek, şu kuyusuna atılmasıyla ilgili davada tutuklu yargılanan Mesut Saçu, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapse çarptırıldı. Saçu'nun cezasında indirim uygulanmadı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul’dan Kars’a ev almak için gelen Figen Karadağ ile oğlu Mert Muhammet Karadağ, 10 Temmuz 2020’de tüfekle öldürülerek, şu kuyusuna atıldı ve paraları gasbedildi. Cinayet şüphelisi olduğu belirlenen Mesut Saçu, yakalanarak tutuklandı. Adliyeye sevk edilen Saçu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kars 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Mesut Saçu hakkında karar verildi. Duruşmaya Saçu, tutuklu bulunduğu Iğdır S Tıpı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık ve müşteki avukatları, salonda hazır bulundu.

Sanık Saçu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Mesut Saçu’ya ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahla yağma’ suçundan da 20 yıl hapis cezası verirken, sanığın suç öncesi ve sonrası davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimi uygulamadı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı