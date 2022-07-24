Anne ve kızına çarparak öldüren vinç sürücüsü tutuklandı

Çorum'da yolun karşısına geçerken freni boşalan vincin çarptığı Satı Kılıç (72) ile kızı Elif Gürler'in (33), yaşamını yitirdiği kazada sürücü Necmettin Düz (53), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Çorum Çevre Yolu Buharaevler Kavşağında meydana geldi. Necmettin Düz yönetimindeki vinç, freninin boşalması sonucu önündeki otomobile, ardından da yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk annesi Satı Kılıç ile kızı 2 çocuk annesi Elif Gürlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Satı Kılıçın hayatını kaybettiğini belirledi. Elif Gürler ile yaralı vinç şoförü Necmettin Düz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Elif Gürler de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü de gözaltına alındı. Anne ve kızı ise dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Necmettin Düz , çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı