Annesini ve evi benzin döküp yaktı
Edirne'de cinnet getiren bir genç, motosikletinden aldığı benzini annesinin üzerine döktükten sonra evle birlikte ateşe verdi.
Olay, Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kısa süre önce eşinden boşanan Ü.D., motosikletinden bidonla aldığı benzini annesinin üzerine döktükten sonra evle birlikte yaktı.
Evden ayakkabısız bir şekilde çıkıp mahalle sakinlerine “Annemi de evi de yaktım, hadi gidin de kurtarın” dediği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olayda yanarak ağır yaralanan anne S.B. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.