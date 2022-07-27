Annesinin ilişkisini öğrendi, ortalığı kana buladı: 8 yaralı
İstanbul’da 2’si çocuk, 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili şüpheli gözaltın alındı. Şüphelinin annesinin bir kişiyle gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği için sinirlenip annesinin sevgilisine ve gelişigüzel olarak sağa sola ateş ettiği öğrenildi.
Gaziosmanpaşa, Sarıgöl Mahallesi'nde, 25 Temmuz'da 22:30 sıralarında motosikletli bir kişi tüfekle ateş etti. Silahtan çıkan saçmalarla 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu belirtildi.
ANNESİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİNE SİNİRLENDİ
Saldırı sonrasında Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Araştırmalarda saldırıyı gerçekleştiren kişinin İ.T. (24) olduğu anlaşıldı.
İddiaya göre İ.T., yaraladığı isimlerden Ü.Ç.'nin annesiyle gönül ilişkisi olduğunu öğrendi. Duruma öfkelenen İ.T., tüfeğini alarak U.Ç.'ye sokak ortasında ateş açtı.
Sokakta rast gele ateş ettiği de belirlenen İ.T. gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.