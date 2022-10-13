Antalya’da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.
Oba Mahallesi’nde narenciye bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, adli tıp morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. (AA)