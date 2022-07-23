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Antalya’da trafik kazası: 2 kişi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğitcan Koç ve arkadaşı Hasan Gümüş, hayatını kaybetti.

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Antalya’da trafik kazası: 2 kişi yaşamını yitirdi

Belek Mahallesi Turizm Caddesi’nde saat 01.00 sıralarında M.G.’nin (36) kullandığı 07 YSK 17 plakalı otomobille Yiğitcan Koç idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Motosikletin sürücüsü Koçun yaşamını yitirdiği tespit edildi, yanındaki Hasan Gümüş ise götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

Yiğitcan Koç’un Belek’te 5 yıldızlı bir otelde çalıştığı ve mesai bitiminde evine giderken kaza yaptığı öğrenildi. Otomobilin sürücüsü M.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

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