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Araç devrildi; Küçük kız öldü, ailesi yaralı

Amasya'da kontrolden çıkıp devrilen hafif ticari araçtaki Elif Nur Gedik (8) öldü, anne ve babasıyla 2 kardeşi ise yaralandı.

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Araç devrildi; Küçük kız öldü, ailesi yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kışlacık mevkisinde meydana geldi. Giresun’dan İstanbul’a giden Hüseyin Gedik (41) yönetimindeki 34 TK 1539 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Elif Nur Gedik hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Hüseyin Gedik, eşi Fatma Gedik (33) ile çocukları Muhammet İsa (11) ve Halil İbrahim Gedik (4) ise sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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