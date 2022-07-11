Araç dolandırıcılarına 7 ilde sazan sarmalı operasyonu

Şanlıurfa’da araç alım satımı sırasında bir kişinin sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıldığını belirleyen polis, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, bir şahsın araç alım ve satımı sırasında dolandırılması üzerine harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paranın İ.H.A. isimli şahsa gönderildiğini belirleyerek gözaltına aldı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, sazan sarmalı dahil sosyal medya dolandırıcılığı ve telefon dolandırıcılığı ile 7 ilde 10 kişinin toplam 767 bin 100 Türk Lirası dolandırıldığını belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, hesapçı ve aracı konumunda olan 4 zanlıyı daha Şanlıurfa ve Mersin'de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.H.A., F.G. ve D.K. tutuklanırken, T.Y. ile K.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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