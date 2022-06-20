Araca zulalanmış onlarca kilo eroin ele geçirildi
Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan araçta 22.5 kilogram eroin ele geçirildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Konya'ya uyuşturucu getiren kanalların tespitine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.
NARKOTİK KÖPEĞİ ARACI ZULALANMIŞ 22,5 KİLOGRAM EROİN BULDU
Polis ekiplerince rutin yol uygulamasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 44 parça halinde 22 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilerek el konuldu.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.