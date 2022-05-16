Aracındaki etler buzdolabına konulmadan hastaneye gitmedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, yaralılardan Yasemin Usluel, araçtaki yaklaşık 40 kilogram etin alınıp buzdolabına konulmasını istedi.

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Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Emrah Öztürk (40) yönetimindeki hafif ticari araç, önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yapınca, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Yağız Usluel (24) idaresindeki cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların sürücüleri ile cipteki yolcu Yasemin Usluel (55) yaralandı.

Yaralı Yasemin Usluel, yaralı olduğunu önemsemeyip aracındaki yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki etlerini düşündü. Etlerin bozulacağını söyleyen kadına çevredeki vatandaşlar yardımcı oldular.

Araçtaki etler, kazanın yakınındaki yemek işletmesinin buzdolabına taşındı. Yaralı kadın ve diğer 2 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza sonucu araçtan yola akarak tehlike oluşturan yağ tabakası, polis ekiplerince kürekle toprak atılarak üstü kapandı. (İHA)