Aracını silen sürücünün telefonunu böyle çaldı
İstanbul Şişli'de yıkamadan çıkan minibüsün yanına yanaşan şüpheli, aracını silen şoföre aldırış etmeden büyük bir rahatlıkla cep telefonunu çaldı.
Olay Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda geçen cumartesi günü meydana geldi. Şoför yıkamadan çıkan minibüsünü silmek için kenara çekti.
O sırada minibüsün yanına yanaşan bir kişi şoföre aldırış etmeden aracın kapısını açarak içerideki cep telefonunu çaldı.
Şüpheli geldiği gibi olay yerinden ayrılırken, şoför cep telefonunu bulamayınca iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Telefonun yanında çalındığını görünce büyük şok yaşadı. (DHA)