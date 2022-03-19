Araçta soba kovasıyla ısınmaya çalışırken yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağılın yanındaki aracında ısınmak için soba kovasının içerisinde ateş yakan Sebahattin Bıçakçı, çıkan yangında yaşamını yitirdi.

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Olay, sabah saatlerinde Hendek ilçesi Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Ağılın yanında hafif ticari aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Aracın içerisinde mahsur kalan Sebahattin Bıçakçı’nın yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemede Sebahattin Bıçakçı’nın ağıldaki küçükbaş hayvanlarının bakımı için geldiği, ısınmak için dışarıda soba kovasında ateş yaktığı daha sonra kovayı aracına aldığı belirlendi. Bıçakçının cesedi otopsi için morga kaldırılırken soruşturma başlatıldı. (DHA)

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