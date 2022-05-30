Abone Ol

Arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralılar var

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralılar var

Olay, Samsun’un Canik ilçesinin Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden iki aile arasında kavga çıktı.

Sopa ve çekiçlerinde kullanıldığı kavgada H.A., G.K. ve E.Ö. çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan E.Ö. jandarma tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (İHA)

Arazi kavgası kanlı bitti! 2 kardeş öldü, 2 yaralı İlginizi Çekebilir Arazi kavgası kanlı bitti! 2 kardeş öldü, 2 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster