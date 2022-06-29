Arazi kavgasında ortalık kan gölüne döndü

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, Köşk Yaylası'nda arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köşk Yaylasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan Muhammet A. ile Mesut Civak (36), Recep Yazgan (56) ve Yılmaz Demirci (42) arasında tartışma çıktı.

ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet A.’nın tabancayla ateş açması sonucu mermilerin isabet ettiği Civak, Yazgan ve Demirci, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mesut Civak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olay yerinden kaçan Muhammet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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