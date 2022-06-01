Arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü!
Mardin'in Derik ilçesinde Servet Arslan, tarla sulaması yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yaşamını yitirdi.
Derik’in kırsal Hisaraltı Mahallesinde oturan, 2 çocuk babası Servet Arslan, dün sabah 2 kilometre uzaklıktaki araziye gitti. Pınarcık Mahallesinde tarla sulaması yaptığı sırada Arslan’ın sol ayağından yılan ısırdı. Arslan’ın gece saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, sulama yapılan tarlaya gitti.
Hareketsiz yattığı görülünce jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Arslanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Derik Devlet Hastanesi’ne götürülen Arslan’ın cansız bedeni, morga konuldu. Yapılan ön otopside Arslan’ın, yılan ısırması sonucu öldüğü belirtildi. Arslanın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Hisaraltı Mahallesinde toprağa verildi.