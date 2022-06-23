Arı, arabaya takla attırdı: 3 yaralı
Tekirdağ'da, seyir halindeyken camından içeri arı giren otomobil, sürücü Enes Özkan'ın kontrolü kaybetmesiyle takla attı. Kazada 3 kişi, yaralandı.
Marmaraereğlisi ilçesi Yakuplu Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde Enes Özkan’ın kullandığı otomobile, seyir halindeyken, açık olan camdan arı girdi. Tedirgin olan Özkan’ın kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi.
Kazada Özkan ile araçtaki Hatice T. ve Melek C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan Enes Özkan, ilk ifadesinde, açık olan camdan içeri arı girdiğini, kulağına konmasıyla kontrolü kaybettiğini ve aracın devrildiğini söyledi.
Yaralılar, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. (DHA)