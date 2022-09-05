Arkadaşını kurtarmak isterken kendisi boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan arkadaşı Mehmet Kalaycı'yı kurtarmak için suya giren laborant Mustafa Batmaz (30) boğuldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan Kalaycı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır kara yolu üzerinde Kahta Çayında meydana geldi. Birlikte çay kıyısına giden iki arkadaştan Mehmet Kalaycı, serinlemek için suya girdi. Kalaycının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşı Mustafa Batmaz da suya girdi. Ancak Batmaz da akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Mehmet Kalaycı, vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Batmaz’a ise ulaşılamadı.

İhbar üzerine olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin 4 saatlik çalışmasıyla Mustafa Batmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Laborant olan evli ve 1 çocuk babası Batmaz’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesinin morguna konuldu. Tedavisi süren Mehmet Kalaycının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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