Arkadaşlık kurmak istediği kızın babasını öldürdü
Malatya'da kızı ile arkadaşlık kurmak isteyen genç tarafından silahla vurulan 63 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Arguvan İlçesine bağlı Çevreli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlık kurmak istediği B.K.’nın (19) ikametine gelen E.E. (23), burada yanında getirdiği tüfekle genç kızın babası olan Ziya Koç’a (63) tüfekle ateş açtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ziya Koç, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçmaya çalışan B.K. ve annesi S.K.’nın (48) bindiği araca da ateş açan E.E. bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, E.E.’nin Güveçli Mahallesi’nde konteyner içerisinde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri şahsı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Ziya Koç’un cenazesinin Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. İHA