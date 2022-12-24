Arnavutköy’de trafik kazası: 4 yaralı
İstanbul Arnavutköy'de aynı yönle ilerleyen araca çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı yöne geçen hafif ticari araç bir otomobilin üzerine uçtu. 4 kişinin yaralandığı feci kaza otomobilin içindeki kameraya yansıdı.
Arnavutköy-Sultangazi yolundaki kaza saat 12.30’da meydana geldi. Sultangazi yönünde makas atarak ilerlediği öne sürülen hafif ticari araç, başka ticari bir araca çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı yönden gelen otomobilin üzerine uçtu.
Kazada iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılırken kaza anı, otomobilin araç kamerası ve bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA