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Arnavutköy’de yol kenarında uyuşturucu satışına suçüstü

Arnavutköy'de ormanda sakladıkları uyuşturucuyu yol kenarında sattıkları öne sürülen şüpheliler, polise suçüstü yakalandı. Operasyonda yarım kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 11:41 - 25 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Arnavutköy’de ormanda uyuşturucu madde saklayan ve yol kenarında sattıkları öne sürülen şüphelilere polis, dün operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelilerin kiraladıkları otomobili GPS sinyalinden takip etti. Polis, şüphelileri Arnavutköy- Sultangazi yolunda uyuşturucuları başka bir otomobile aktarırken suçüstü yakaladı. Operasyonda 490 gram eroin ele geçirilirken, H.G ve E.Ü. isimli 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  (DHA)

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