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Artvin’deki yangında 4 katlı bina kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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Artvin’deki yangında 4 katlı bina kullanılamaz hale geldi

İlçeye bağlı Küplüce Köyü’nün Karayiğit Mahallesi’nde Özden ve Necati Abanoz kardeşlere ait 4 katlı binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Yusufeli Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri ile jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 4 katlı bina kullanılamaz hale geldi. AA

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