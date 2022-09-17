Artvin’deki yangında 4 katlı bina kullanılamaz hale geldi
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Küplüce Köyü’nün Karayiğit Mahallesi’nde Özden ve Necati Abanoz kardeşlere ait 4 katlı binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Yusufeli Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri ile jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 4 katlı bina kullanılamaz hale geldi. AA