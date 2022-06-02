Ataşehir’de restoranın kurşunlandığı anlar kamerada

İstanbul Ataşehir'de dün bir restoranda yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Emniyet'ten yapılan açıklamada ise 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Ataşehir’de dün saat 21.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki bir restoranda yaşanan ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, olaya karıştıkları tespit edilen E.Ş., E.Ş., ve H.Ş. isimli şüphelilerin, bugün saat 10.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilerin Barbaros Mahallesi’ndeki ikametlerinde yapılan aramalarda ise olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişeğin ele geçirildiği belirtildi.

Olayın hakaret nedeniyle iş yeri çalışanı ve şüpheli kişiler arasında aynı gün meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, o sırada lokantada bulunan ve olayla bağlantısı bulunmayan 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralı kişi hastanede tedavi altına alınırken, yakalanan şüpheliler ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’ ve ‘tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan iş yerinin kurşunlanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bekleyen bir grubun içindeki 2 kişinin ellerindeki silahla iş yerine ateş ettiği görülüyor. DHA