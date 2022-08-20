Avcılar’da balkonu çöken bina mühürlendi! O anlar kamerada

İstanbul Avcılar'da en üst kattaki dairenin balkonu çöken 4 katlı binan mühürlendi. Cadde bulunanların tehlike atlattığı çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Merkez Mahallesi Cami Sokak’ta meydana geldi. 42 yıl önce yaptırılan 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu büyük gürültü ile bir alttaki balkonun üzerine çökerken, bazı parçalar da yola düştü.

FACİA ÖNLENDİ

Yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda şans eseri kaldırımda o anda yürüyen kimse olmaması olası faciayı önledi. Olay üzerine itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verilerek Cami Sokak trafiğe kapatıldı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Belediye ekipleri binanın kolonlarını incelerken, binanın tahliyesine karar verildi. Bunun üzerine kapılar tek tek kontrol edilerek 9 daire ve alttaki iki işyeri mühürlendi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de gelerek bina ile ilgili bilgi alırken, 2019 Silivri Depremi’nden sonra kentsel dönüşüm için 20 saniye bile gecikmenin kötü sonuçlar doğurabileceğini söylediklerini bu olayın da bunun bir örneği olduğunu söyledi.

Başkan Hançerli, konutlarını yenilemek isteyenlere tamamen faizsiz kredi verilmesi gerektiğini kısa süre önce görüştüğü Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ilettiklerini ve bunun gerçekleşmesi halinde ülke genelinde kentsel dönüşümün hızlanabileceğini ifade etti.

Avcılar’da 11 Ekim 2020 tarihinden bu yana kendiliğinden balkonları çöken bina sayısı bugünkü olayla birlikte 8’e yükseldi. Daha önceki binaların tümü kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılmıştı. DHA

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