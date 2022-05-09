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Avcılar’da düğün sonrası sokakta kavga

Avcılar'da bir düğün salonundan çıkan grup sokakta kavga etti.

Yayınlanma: 12:29 - 09 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Merkez Mahallesindeki bir düğün salonunda Türkmenistanlı çiftin düğünün bitmesi ardından davetliler dağılırken, aralarında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Sokağa taşan kavgaya kadınlar da karıştı.

Bir birlerine tekme, tokat ve yumrukla saldıran grup arasındaki arbede birkaç dakika sürerken yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cep telefonu ile kaydedilen kavgada polisin geldiğini gören gruptakiler ara sokaklarda gözden kayboldu. (DHA)

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