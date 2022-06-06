Ayçiçek tarlasına esrar ektiler

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri bir dizi operasyonda iki kiloya yakın eroin ile çeşitli miktarlarda esrar ele geçirdi.

Sozcu.com.tr

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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri bir dizi operasyonda iki kiloya yakın eroin ile çeşitli miktarlarda esrar ele geçirdi. Ekipler, bu arada Sarıçam İlçesi'ne bağlı Dutluca Köyünde Ayçiçek tarlasına ekilmiş olan ve esrar yapımında kullanılan 620 kök Hint kenevirini ise imha etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yüreğir ve Seyhan İlçelerindeki operasyonlarında 1 kilo 860 gram eroin, 514 gram esrar, 1200 adet uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız av tüfeği ile iki tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan kişilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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