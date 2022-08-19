Ayçiçek tarlasındaki cinayette 3 gözaltı

İstanbul’da cesedi ayçiçek tarlasında bulunan müteahhit Emre Öztürk(29) cinayetiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin Öztürk’ün eski ortağı olduğu öğrenildi. Emre Öztürk’ün öldürülmeden önce telefonundan kız arkadaşına attığı fotoğraflı mesajda “Beni burada öldürseler kimsenin haberi olmaz” yazdığı öğrenildi.

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Müteahhit Emre Öztürk, 13 Ağustos'ta, Çatalca, Ferhatpaşa Mahallesi'nde 17 bıçak darbesiyle öldürüldü. Otomobili tarla kenarında park halinde kalan Öztürk'ün cesedi cinayetten bir gün sonra, çevrede dolaşan bir mahalle sakini tarafından bulundu. Durum polise bildirilince ekipler harekete geçti.

ALACAK VERECEK

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, Öztürk'ün en son eski iş ortağı Abdülhaluk B. ile görüştüğünü tespit etti. Öztürk ve Abdülhaluk B. arasında alacak verecek meselesi olduğu belirlendi.

ÜÇ GÖZALTI

Yapılan araştırmalarda Öztürk'ün son görüştüğü kişi olan ortağı Abdülhaluk B.'nin olay yerine kardeşi Abdulkadir B. ile gittiği öne sürüldü. Abdülhaluk B.'nin aracının ise imam nikahlı eşi E.T.'nin adına kayıtlı olduğu iddia edildi. Tespitlerin ardından Abdülhaluk B. kardeşi ve imam nikahlı eşi E.T. gözaltına alındı.

‘BENİ ÖLDÜRSELER KİMSENİN RUHU DUYMAZ

Polis Öztürk'ün mesajlarını da inceledi. Emre Öztürk'ün öldürülmeden dakikalar önce kız arkadaşına, fotoğraf eşliğinde mesaj atıp; “Şehir dışında bir yerlerdeyim. Beni burada öldürseler kimsenin ruhu duymaz” yazdığı belirtildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Emniyette ifadesi alınan şüpheli Abdülhaluk B., suçlamaları kabul etmezken 3 şüpheli de adliyeye gönderildi.