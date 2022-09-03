Aydın’da sahte içki nedeniyle 1 kişi öldü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sahte içki içen Zafer Bönce (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün gece kırsal Kızılcaköy Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, sahte içki içen Zafer Bönce, bir süre sonra görme ve bilinç kaybı yaşaması nedeniyle ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Bönce, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.
Zafer Bönce’nin cenazesi, bugün ikindi namazında Kızılcaköy Mahallesinde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)