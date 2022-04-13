Ayı ile köpeğin karşılaşması kameralarda

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, ormandan yerleşime yemek aramaya inen ayıyı gören bir kişi hızlıca kaçarak canını kurtardı. Yerleşim yerindekileri koruyan köpek ise ayıyla boğuştu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Uludağ'da, aç kalan ayı ailesi, Sarıalan bölgesinde bulunan orman köşklerinin bulunduğu yere inerek çöp kovalarında yemek aradı. O esnada ayının kendisine doğru geldiğini gören bir kişi hızlıca kaçtı. Orada bulunan köpek ile ayı ise birbirine saldırdı.

Köpek ile ayı bir süre boğuşurken bu anlar kameralar tarafından kaydedildi. Öte yandan boğuşma sonrası ayı geldiği yerden ormana doğru kaçarak uzaklaştı. Köpek ile ayıda herhangi bir yara olmadığı görüldü. (İHA)

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