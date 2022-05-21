Baba-oğul, polisi görünce çoraplara sakladığı uyuşturucuları bahçeye attı

Adana'da evlerine baskın yapan polisi fark eden Bahattin Özer ile oğlu İsmail Özer, çorapların içine gizledikleri uyuşturucuyu arka bahçeye attı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmanın ardından ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Bahattin Özer ile oğlu İsmail Özerin adresine operasyon düzenledi.

Polisin evin etrafını sardığını gören baba ile oğlu, uyuşturucuları gizledikleri çorapları evin arka bahçesine attı.

Narkotik polisi, Bahattin ile İsmail Özeri gözaltına aldı. Bahçede yapılan aramalarda bulunan çorapların içinde 1 kilo 800 gram eroin ile 75 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyette susma haklarını kullanan Bahattin ve İsmail Özer, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)