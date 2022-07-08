Bağcılar’daki cinayetin detayları ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar'da bir fırını silahla basarak Mansur Ataş'ı öldürüp Mehmet Sarıgül'ü de yaralayan Fuat Kaplan, polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, cinayetin detayları da ortaya çıktı.

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Olay 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir fırında yaşandı. Fuat Kaplan’ın bir yakını, Mansur Ataş’ın çalıştığı fırında iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra fırın sahibi ‘kan parası’ olarak Kaplan’ın yakınlarına para ödemeye başladı. Ancak ödeme aksayınca Fuat Kaplan, fırını silahla bastı. Kaplan’ın silahından çıkan kurşunlar, fırında çalışan Mansur Ataş ile Mehmet Sarıgül’e isabet etti. Ataş ve Sarıgül kanlar içinde yere yığılırken Kaplan ise olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Sarıgül ise hastaneye sevk edildi. Olaydan sonra polis, şüpheli Fuat Kaplan’ın yakalanması için çalışma başlattı. Kaplan, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

“BİR KİŞİ GELDİ İKİ KİŞİYİ VURDU”

Yaralılardan birini hastaneye götüren İlhan Alkış, “Bacanak geliyor silahı sıkıyor, şarjörü boşaltıyor. Ben alıp götürdüm hastaneye şu anda hastanede tedavi altında. Benim hastaneye götürüldüğüm kişinin durumu iyiydi. Vuran kişi kaçtı polis ekipleri yakalamaya çalışıyor” dedi. DHA

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