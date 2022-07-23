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Bağcılar’da asker eğlencesinde pompalı tüfekle rastgele ateş edildi

Bağcılar'da asker eğlencesi sırasında pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş edildi. Sokak ortasındaki rastgele ateş etme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 10:43 - 23 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Olay, 21 Temmuz Perşembe saat 00.30 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı.

Magandanın havaya rastgele 4 el ateş ettiği sırada bazı kişiler çevreye kaçıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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