Bağcılar’da asker eğlencesinde pompalı tüfekle rastgele ateş edildi
Bağcılar'da asker eğlencesi sırasında pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş edildi. Sokak ortasındaki rastgele ateş etme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 21 Temmuz Perşembe saat 00.30 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı.
Magandanın havaya rastgele 4 el ateş ettiği sırada bazı kişiler çevreye kaçıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)