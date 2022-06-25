Abone Ol

Bağcılar’da ‘eksik para’ kavgası! Alkol şişeleri kemer ve sopalar havada uçuştu 

Bağcılar'da tekel bayisinde parası yetmen müşteriyle iş yeri sahibi arasındaki kavgaya çevredekilerde dahil oldu. Alkol şişeleri, kemer ve sopaların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 15:01 - 25 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Bağcılar Kirazlı Mahallesindeki 19 Haziran Pazar günü saat 00.30 sıralarında tekel bayiinden alkol alan müşterinin parası yetmeyince işyeri sahibiyle tartışmaya başladı. Çevredekilerinde dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Alkol şişeleri kemer ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, kavgaya karışanları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.  O anlar iş yerinin güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

Metroda pes dedirten kavga: Tekme ve yumruklar havada uçuştu İlginizi Çekebilir Metroda pes dedirten kavga: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster