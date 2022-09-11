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Bağcılar’da iki aile arasında silahlı kavga

İstanbul Bağcılar’da dün akşam iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 9 kişi polis ekiplerince silahlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı

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Bağcılar’da iki aile arasında silahlı kavga

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında Ö.Ç ve eşi S.Ç'nin arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine olaya aileler de dahil oldu. Ö.Ç. ailesiyle birlikte S.Ç.’nin bulunduğu adrese saldırdı.

Olayın ardından S.Ç. de ailesiyle karşı tarafın ikametine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri  Ö.Ç.(28), E.Ç.(27), V.Ç.(19) isimli şahıslar olayda kullandıkları silahlarla birlikte yakaladı.

Çalışmaların devamında; Ö.Ç.nin ailesinden R.Ç.(59), M.Ç.(61) ile karşı taraftan S.Ç.(30), C.Y. (35), C.Y.(27) ve F.Ç.(34) isimli şahıslar polis ekiplerince olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalandı.

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