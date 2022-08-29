‘Baharat’ diyerek ‘bonzai’ getirmişler

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelesine devam ediyor. Son olarak düzenlenen bir operasyonla; Doğu Asya ülkelerinden “baharat” adı altında kargo ile Türkiye’ye getirtilen 10 kilogram sentetik Kannabinoid Bonzai ham maddesi ele geçirildi. Söz konusu ham madde ile 1 ton Bonzai üretilebileceği belirlendi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların Doğu Asya ülkelerinden İstanbul iline yüklü miktarda uyuşturucu ham maddesi sipariş ettiği bilgisi alındı. Alınan bilgi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüphelilerin kimlik ve Avcılar'daki adres bilgileri belirlendi.

BAHARAT DİYEREK SİPARİŞ ETMİŞLER

Şüphelilerin dikkat çekmemek için ham maddeyi “baharat” adı altında kargo ile İstanbul'a sipariş ettiği, yakalanmamak için uyuşturucu maddenin baharat paketlerine eser miktarda yerleştirildiği tespit edildi.

1 TON BONZAİ ÜRETİLEBİLİR

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri; baharat paketleri içerisine 10'ar veya 20'şer gramlar halinde dağıtılmış vaziyette toplam 10 kilogram Ab-Pinaca ve Ab-Fubinaca isimli Sentetik Kannabinoid Bonzai ham maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen ham maddeden 1 ton bonzai maddesi üretilebileceği saptandı.

Yakalanan (M.G.) ve (M.M.) isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturma devam ediyor. (İHA)

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