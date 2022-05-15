Bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarparak takla attığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolu Emirefendi Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Sinop istikametine seyir halinde olan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, daha sonra bahçe duvarının parmaklıklarını kırıp diğer evin bahçe duvarına çarparak takla attı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Araçta sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı.
Otomobilden çıkartılan Halil İbrahim Katipoğlu (53) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan Aykut Uyanık (31) ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan yaralı Latif Hasbolat, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.