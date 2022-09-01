Bakan Soylu duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından “Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz” ifadeleriyle 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakan Soylu’nun açıklamasına göre, Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, 1’i sözde bölge sorumlusu terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Soylu, mesajında “Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler” dedi.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında, Van İl Jandama Komutanlığınca, Van Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında, 01 Eylül 2022 günü, BTÖ mensupları ile çıkan silahlı çatışmada, 1’i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.