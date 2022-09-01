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Bakan Soylu duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayınlanma: 18:09 - 01 Eylül 2022 Güncellenme:
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Bakan Soylu duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından “Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz” ifadeleriyle 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakan Soylu’nun açıklamasına göre, Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, 1’i sözde bölge sorumlusu terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Soylu, mesajında “Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler” dedi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında, Van İl Jandama Komutanlığınca, Van Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında, 01 Eylül 2022 günü, BTÖ mensupları ile çıkan silahlı çatışmada, 1’i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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