Bakan Soylu: Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İzmir’in Çiğli ilçesinde 2 kişi, Kur’an-ı Kerim’i yırtıp ateşe verdi. Bunun üzerine yapılan şikayetler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir’de Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar” dedi. (DHA)