Bakan Soylu: Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Uyarıyoruz, teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-27 Operasyonu’nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, jandarma özel harekat ve komandolarımız, jandarma silahlı insansız hava aracı (J-SİHA) ve Hava Kuvvetleri’nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık” ifadelerine yer verdi.