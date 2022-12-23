Bakmak için aldığı silahla kuzenini vurdu
Konya'da Bekir Y., bakması için vermek istediği tabancanın kazara tetiğine dokunup ateşlemesi sonucu amcasının oğlu Orhan Y.'yi (45) göğsünden vurarak ağır yaraladı. Orhan Y. hastaneye kaldırılırken, Bekir Y. ise gözaltına alındı.
Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi’nde tablo satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi.
Orhan Y., kuzeni Bekir Y.’nin iş yerine ziyarete gitti. Orhan Y., iddiaya göre sohbet sırasında Bekir Y.’ye ait ruhsatsız tabancaya bakmak istedi.
TETİĞE BASTI
Bekir Y. de tabancasını çıkartıp Orhan Y.’ye vermek isterken kazara tetiğe dokunması sonucu silah ateş aldı. Tabancadan çıkan merminin göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Orhan Y. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan ve ameliyata alınan Orhan Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Orhan Y.’nin, 1 yıl önce kaza yaptığı aracında bulunan 1 kişinin yaşamını yitirmesi sonucu yaklaşık 6 ay cezavinde tutuklu kaldığı öğrenildi.
Polis Bekir Y.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)