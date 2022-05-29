Balık tutmaya çalışırken düşüp boğuldu

Van'da balık tutmaya çalışırken Bandimahi Çayında suya düşen 33 yaşındaki Şenol Polat hayatını kaybetti.

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Olay 22.50 sularında Muradiye ilçesindeki Bandimahi Çayı’nda meydana geldi. 33 yaşındaki Şenol Polat balık tutmaya çalışırken ayağı kayıp suda kayboldu. Vatandaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri geldi.

Ekipler yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu suya düştüğü yerden yaklaşık 20 metre uzakta Polat’ın cansız bedenine ulaşıldı. Beş çocuk babası olan Şenol Polat’ın ağabeyinin de yaklaşık 15 yıl önce Antalya’da boğulduğu ortaya çıktı.