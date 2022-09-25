Balıkesir’de feci kaza! Büşra hemşire öldü, eşi ve çocuğu yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, otomobilin takla attığı kazada hemşire Büşra Tabak yaşamını yitirdi, eşi ve oğlu yaralandı.

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Kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü’nde memur olan Sercan Tabak’ın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, takla attı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki, Sercan Tabak eşi Büşra Tabak ve çocukları 4 yaşındaki Fatih Aybars Tabak yapılan ilk müdahalenin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hemşire olduğu öğrenilen Büşra Tabak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Sercan ve Aybars Tabakın hastanedeki tedavisi devam ederken, Büşra Tabak’ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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